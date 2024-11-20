сегодня в 12:47

В Лобне собрали предложения жителей по благоустройству «Сквера защитников Москвы»

В городском округе Лобня завершились общественные обсуждения по проекту благоустройства и реконструкции «Сквера защитников Москвы». С материалами горожане могли ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа, а также в печатном варианте — в вестибюле здания администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате от жителей поступили следующие предложения:

увеличить количество игровых элементов на детской площадке;

перенести амфитеатр ближе к пруду, чтобы было удобнее кормить уток;

заменить площадку для стритбола на комплекс тренажеров;

сократить количество существующих военных объектов;

переименовать общественное пространство в «Парк Победы».

«Все замечания мы рассмотрели. Обязательно их учтем, обсудим с проектировщиком. В целом люди отмечают, что проект отличный, и ждут его скорейшей реализации», — отметила глава муниципалитет Анна Кротова.

Благоустройство сквера начнется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.