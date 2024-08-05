В Лобне рассказали о результатах благоустройства за 6 лет

В 2024 году в Лобне продолжаются работы по благоустройству территорий. Работы ведутся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«В 2018 году губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о создании Министерства благоустройства региона. Все 6 лет мы ведем активные работы по благоустройству Лобни. Этот город с богатой историей и сохранившейся древней архитектурой. Мы создали комфортное пространство для горожан и гостей округа, при этом сохранили его культурное наследие», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В 2021–2022 годах в Лобне был благоустроен парк «Река времени», проект-победитель IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Площадь парка составила 8,6 га. В парке появились пешеходные дорожки, аллеи, детские и спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха, инсталляция «Битва за Москву» и арт-объект в виде храма Киово. Пешеходные дорожки вымощены плиткой из натурального природного камня, а игровые элементы на детских площадках выполнены из дерева.

В 2022–2023 годах был создан Лобненский лесопарк на площади 22 га. В лесопарке оборудованы пешеходные дорожки, вело-лыжная трасса, эко-тропа, детская и спортивные площадки, павильоны проката и кафе. Территория оснащена системой наружного освещения и камерами видеонаблюдения.

В прошлом году был благоустроен парк «Киово» и набережная озера Киово. Площадь благоустроенной территории — 5,8 га. В парке обновлены пешеходные дорожки, входная группа, мемориал павшим воинам, системы уличного освещения, детские и спортивные площадки. Очищены два озера и созданы подходы из деревянного настила.

Также в 2023 году благоустроили сквер в микрорайоне Красная поляна. В сквере организована событийная площадка со сценой, установлены городские качели, детская площадка. Также на территории провели озеленение и установили систему наружного освещения.

На улицы Дружбы создан сквер Ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В рамках благоустройства была восстановлена мемориальная зона, оборудованы пешеходные дорожки, зоны отдыха, амфитеатр, установлены малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение.

В этом году завершается масштабное благоустройство Центрального парка культуры и отдыха, расположенного в границах улиц: Ленина, Букинское шоссе, Промышленная и Некрасова. Проект включает обновление пешеходно-тропиночной сети, создание зон культурно-массовых мероприятий, детской и экстремальной зон, благоустройство территории у пруда. В парке организованы места для активного и тихого отдыха, выполнено озеленение, установлены скамейки, урны, системы уличного освещения и видеонаблюдения. Основные работы по благоустройству завершены. Территория открыта для посещения гостей и жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.