В Лобне прошел муниципальный конкурс «Поэтическая гостиная»

В лицее городского округа Лобня состоялся традиционный конкурс «Поэтическая гостиная». Более 70 учеников из разных школ города продемонстрировали свое мастерство в декламации стихов на иностранных языках. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как отметили организаторы, задача для участников была непростой: надо было не только выучить текст, но и передать красоту звучания, продемонстрировать безупречное произношение и показать глубокое понимание смысла произведения.

Оценивало выступления профессиональное жюри, в состав которого вошли преподаватели иностранных языков школ Лобни.

В этот день в стенах Лицея звучала настоящая поэтическая классика: от сонетов Шекспира и отрывков из «Ромео и Джульетты» до стихов Байрона и баллад Генриха Гейне. Особое место в программе заняло стихотворение-гимн Поля Элюара, ставшее символом французского Сопротивления. Прозвучали и переводы на английский и немецкий языки произведений Александра Пушкина и Сергея Есенина.

Организаторы конкурса выражают благодарность всем учителям, подготовившим конкурсантов. Ребята сумели донести до слушателей красоту и идеи выбранных произведений, продемонстрировав искреннюю любовь к поэзии и иностранным языкам.

