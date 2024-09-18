В Лобне пройдут бесплатные юридические консультации для жителей

Жители Лобни смогут получить бесплатные юридические консультации. На вопросы горожан ответят юристы «Государственного юридического бюро по Московской области». 20 сентября они проведут консультации в мобильном офисе организации — «юрмобиле», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мобильный офис — это новый формат юридической помощи для жителей Московской области. Он удобен тем, что благодаря возможности перемещаться у нас нет привязки к одному месту и мы можем помочь максимальному числу жителей региона», — рассказали юристы.

Консультации могут получить все желающие, включая участников СВО и членов их семей.

Юрмобиль будет ждать посетителей 20 сентября с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Лобня, Краснополянский проезд, д. 2 (парковка у ТЦ «Поворот»).

Подробности можно узнать по телефонам: +7 (498) 602-32-32 доб. 50416 и +7 (929) 540-08-68.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.