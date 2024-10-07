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В Лобне появились два вендинговых автомата с полезным кормом для уток

В двух парках городского округа Лобня появились вендинговые автоматы с полезным кормом для уток. В рамках проекта «Покорми утку» их установили в Центральном парке культуры и отдыха и парке «Река времени», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект направлен на предоставление возможности купить полезные лакомства для пернатых рядом с водоемами

«Посетители парков часто выбирают в качестве угощения хлеб, но он вредит здоровью птиц, загрязняет воду в водоемах и провоцирует разрастание водорослей, которые убивают рыбу и заражают уток. Автомат с кормом поможет сохранить здоровье птиц и поспособствует экологическому воспитанию населения», — рассказала глава муниципалитета Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.