В Лобне появились два вендинговых автомата с полезным кормом для уток
Фото - © Адмимистрация г.о.Лобня
В двух парках городского округа Лобня появились вендинговые автоматы с полезным кормом для уток. В рамках проекта «Покорми утку» их установили в Центральном парке культуры и отдыха и парке «Река времени», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Проект направлен на предоставление возможности купить полезные лакомства для пернатых рядом с водоемами
«Посетители парков часто выбирают в качестве угощения хлеб, но он вредит здоровью птиц, загрязняет воду в водоемах и провоцирует разрастание водорослей, которые убивают рыбу и заражают уток. Автомат с кормом поможет сохранить здоровье птиц и поспособствует экологическому воспитанию населения», — рассказала глава муниципалитета Анна Кротова в своем телеграм-канале.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.