В Лобне отметят День физкультурника 10 августа

10 августа в России отметят День физкультурника. В честь праздника в Лобне разработана целая программа. В этот день здесь пройдет забег «Яблочный трейл», а также бесплатные мастер-классы по каратэ, дзюдо, самбо, фехтованию и футболу и другие мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забеги начнутся в 10 утра на стадионе «Москвич», а мастер-классы — в 15:00 в СШ «Академия спорта».

В парке «Река времени» спортивные активности начнутся с 8 утра. К этому времени всех приглашают на зарядку. С 9:00 до 10:00 там же пройдет мероприятие от движения «Пять верст».

Спортивные активности проведут в Центральном парке культуры и отдыха и в других локациях города. Принять участие в Дне физкультурника в Лобне смогут все желающие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.