В Лобне открылась фотовыставка Следственного комитета России
Фото - © Администрация г.о.Лобня
Центральный парк культуры и отдыха городского округа Лобня стал местом для размещения передвижной фотовыставки Следственного комитета РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На снимках — все сферы деятельности ведомства. Многие фотографии посвящены трагическим событиям, в том числе расследованию уголовных дел, возбужденных по событиям в Донбассе.
Один из организаторов выставки, исполнительный директор Молодежного союза «Юный следователь» Алексей Хворостянко отметил, что особенно хотел привезти экспозицию в Лобню. Город имеет большое историческое значение — он стал ближайшим к Москве рубежом, где Красная Армия остановила немецко-фашистские войска во время Великой Отечественной войны.
Также на выставке представлены артефакты, вывезенные из зоны СВО.
Выставка будет работать до 4 ноября, а затем продолжит свое путешествие по России.
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