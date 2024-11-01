В Лобне открылась фотовыставка Следственного комитета России

Центральный парк культуры и отдыха городского округа Лобня стал местом для размещения передвижной фотовыставки Следственного комитета РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На снимках — все сферы деятельности ведомства. Многие фотографии посвящены трагическим событиям, в том числе расследованию уголовных дел, возбужденных по событиям в Донбассе.

Один из организаторов выставки, исполнительный директор Молодежного союза «Юный следователь» Алексей Хворостянко отметил, что особенно хотел привезти экспозицию в Лобню. Город имеет большое историческое значение — он стал ближайшим к Москве рубежом, где Красная Армия остановила немецко-фашистские войска во время Великой Отечественной войны.

Также на выставке представлены артефакты, вывезенные из зоны СВО.

Выставка будет работать до 4 ноября, а затем продолжит свое путешествие по России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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