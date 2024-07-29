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В Лобне организовали кинопоказ для детей участников военной спецоперации

В минувшие выходные в городском округе Лобня был организован бесплатный кинопоказ для детей участников специальной военной операции. На сеансе к ним присоединилась и глава муниципалитета Анна Кротова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Кино стало отличным способом провести время и подарить детям улыбки. После сеанса ребята обсуждали мультик, говорили о его героях и смелых приключениях. Все остались довольны — хороший фильм и позитивные эмоции», — отметила Анна Кротова.

Мероприятие прошло в ДК «Чайка». Вместе с мамами ребята смогли посмотреть мультфильм «Гарфилд». Перед началом показа их угостили попкорном и раздали воду.

В Лобне уделяется большое внимание военнослужащим и их близким.

Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей работает по адресу: ул. Мирная, 13 к. 2.

Также неравнодушные жители города активно участвуют в акциях по сбору гуманитарной помощи и посылок, а дети пишут бойцам письма и рисуют открытки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.