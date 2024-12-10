Из-за воздействия внешних погодных факторов началась коррозия металла, из которого изготовлен монумент. Для проведения восстановительных работ специалисты под руководством Алексея Шилова сняли цифровую копию памятника. С ее помощью скульпторы создадут физическую модель памятника и вручную проработают каждую деталь композиции.

Монумент отольют в бронзе. Этот металл отличается особыми свойствами — высокой прочностью и долговечностью.

Напомним, памятник «Детям — узникам фашизма» был установлен в 2015 году в Центральном парке культуры и отдыха Лобни в 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.