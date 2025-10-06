В Лобне на улице Ленина открылась новая детская площадка

Яркое и безопасное пространство для юных горожан появилось сегодня в Лобне. Глава муниципалитета Анна Кротова вместе с детьми торжественно открыла новую игровую площадку по адресу: улица Ленина, 71, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для маленьких жителей здесь создали современный игровой комплекс, разделенный на две возрастные зоны, где каждая деталь продумана для гармоничного развития и активного отдыха.

Этот замечательный подарок преобразил дворовое пространство благодаря компании «Ферон».

Искренние улыбки детей и благодарности родителей — лучшая оценка этой работы.

Новая площадка стала еще одним шагом к созданию в Лобне комфортной и современной среды для всех жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.