В Люберцах завершилось благоустройство моста и парка «Дружба»

В Люберцах завершилось масштабное благоустройство моста и парка «Дружба» через Озеро Черное. Это большая зона отдыха на границе двух регионов, которой смогут пользоваться жители подмосковных Люберец и окраины столицы. Общая площадь парка превышает 40 гектаров, из которых около 23 гектаров занимает само озеро, а 18,3 гектара — прибрежная зона. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Мы завершили благоустройство моста и парка „Дружба“ в Люберцах. Этот парк символично назван „Парком Дружбы“, потому что он объединяет два крупных микрорайона. Благодаря этому проекту люди из разных районов смогут легко встречаться на общем пространстве.

Для нас было приоритетом обеспечить полную безопасность: мост и пешеходные переходы должны быть надежными, удобными и защищенными для всех категорий жителей, включая семьи с детьми и пожилых людей. А парк станет отличным местом для отдыха: здесь можно гулять с детьми, встречаться с друзьями и проводить время на свежем воздухе», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Через озеро с берега на берег был построен новый мост Дружбы с подсветкой, который стал не только функциональным переходом, но и символом объединения регионов. Кроме того, в парке проложили круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов протяженностью несколько километров.

Парк также оборудован множеством площадок: детскими — с качелями, горками и песочницами, спортивными — скейт-парком, зонами для игр в футбол или волейбол, смотровыми — с панорамными видами на озеро, зонами отдыха со скамейками и беседками.

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт посетителей в любое время суток, установили современную систему освещения вдоль всех тропинок и площадок, а также видеонаблюдение для контроля за территорией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.