В Люберцах завершилась первая неделя чемпионата «Профессионалы» по пилотированию БПЛА

В Люберецком техникуме имени Ю.А. Гагарина завершилась первая неделя чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». С 2 по 9 февраля на площадке техникума прошли соревнования по двум компетенциям.

В компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов» участники в течение трех дней проводили диагностику и восстанавливали работоспособность мультироторных и самолетных БПЛА. Конкурсанты обслуживали силовые установки, полезную нагрузку и ремонтировали рабочие поверхности аппаратов из композитных материалов.

Во второй компетенции — «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов» — участники демонстрировали полный цикл работы экипажа: планирование авиационных работ, предполетную подготовку, сборку пусковой установки, подготовку наземной станции управления, а также выполнение аэрофотосъемки и обработку данных.

Все конкурсанты показали высокий уровень профессиональной подготовки и мотивацию. Победителей объявят на церемонии закрытия чемпионата 28 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.