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В Люберцах задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Люберецкое» по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали жителя Владимирской области, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

«В ходе патрулирования территории для проверки документов был остановлен гражданин, который заметно нервничал и, увидев сотрудников полиции, бросил на землю пакет и тканевый мешок. В пакете обнаружено вещество светлого цвета. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области веществом оказался мефедрон массой более 100 гр», — отмечается в сообщении.

Злоумышленник пояснил, что приобрел наркотическое средство посредством тайника-закладки.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.