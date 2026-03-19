В Люберцах установили билборды с портретами героев спецоперации

В городском округе Люберцы появились билборды с портретами девяти ветеранов специальной военной операции, которые после возвращения к мирной жизни продолжают работать и служить примером для окружающих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Люберцах установили уличную экспозицию, посвященную девяти ветеранам специальной военной операции. Портреты разместили рядом с местами проживания героев, чтобы их ежедневно могли видеть соседи, друзья и прохожие. Это стало знаком уважения и признания заслуг участников СВО.

И.о. заместителя главы округа Ирина Марченко отметила, что проект будет продолжен, и в Люберцах появятся новые портреты героев. По ее словам, инициатива направлена на то, чтобы жители знали своих героев, гордились ими и брали с них пример.

Проект способствует сохранению памяти о подвигах земляков и поддержке тех, кто, вернувшись домой, продолжает приносить пользу обществу в мирное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.