В Люберцах торжественно откроют обновленный парк «Дружбы»

В Люберцах завершились основные работы по благоустройству моста и парка «Дружба», расположенного у живописного озера Черное, торжественное открытие объекта состоится 16 октября, в четверг. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Общая территория парка впечатляет своими размерами — 41,3 га, из которых 23 занимает само озеро, а остальную часть — благоустроенная прибрежная зона площадью 18,3 га. Проект направлен на создание современной зоны отдыха для жителей новых микрорайонов города.

Центральным элементом обновленного пространства станет мост Дружбы, который соединит южный и северный берега водоема. По словам специалистов, конструкция оборудована удобными перилами, современной системой видеонаблюдения. На территории провели работы по устройству настила, амфитеатра, лестниц и габионов, укладке плитки, озеленению, монтажу малых архитектурных форм, ограждению, устройству инженерных сетей, видеонаблюдению, разметки и подходов.

Особое внимание уделили созданию комфортной инфраструктуры для посетителей всех возрастов. В парке появились современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха у воды, смотровые площадки и малые архитектурные формы. Безопасность гостей обеспечат современная система освещения и видеонаблюдение.

Проект реализуется в рамках федерального направления «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». После завершения работ парк «Дружба» станет новым центром притяжения для жителей Люберец, предлагая разнообразные возможности для активного отдыха и спокойного времяпрепровождения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.