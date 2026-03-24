В Люберцах провели более 40 мероприятий для ветеранов СВО

С начала 2026 года в городском округе Люберцы организовали более 40 мероприятий для ветеранов специальной военной операции и их семей. В них приняли участие свыше 150 родственников военнослужащих. Поддержку оказывают на постоянной основе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В 2026 году для уволенных участников специальной военной операции состоялась ежегодная ярмарка трудоустройства, организованы выездная диспансеризация, донорская акция по сбору крови для военнослужащих и участников СВО, медико-психологическое консультирование для участников СВО и членов их семей и другие мероприятия», — сказала исполняющая обязанности заместителя главы Юлия Арсентьева.

В округе также уделяют внимание патриотическому воспитанию и сохранению памяти погибших. На улицах установили билборды с портретами девяти героев специальной военной операции, а также организовали фотовыставку «Долг исполнен», посвященную погибшим участникам СВО и их семьям.

Работу по поддержке ветеранов и их близких в Люберцах продолжат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.