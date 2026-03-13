В Люберцах прошел фестиваль «Ее Величество — Женщина»

Фестиваль «Ее Величество — Женщина!» состоялся в городском Доме культуры Люберец и объединил более 250 участниц из 16 округов Подмосковья. В программе прошли поэтические и музыкальные выступления, а также мастер-классы. сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области

Фестиваль организовал комплексный социальный центр «Люберецкий» при поддержке администрации городского округа Люберцы и Люберецкого дворца культуры. Мероприятие посвятили женской силе, мудрости и красоте, подчеркнув вклад женщин в общественную жизнь.

Программа началась с поэтических выступлений и музыкальных номеров. Для участниц также провели мастер-классы, где они смогли получить новые навыки и идеи для самореализации. В зале собрались более 250 человек, в том числе 93-летняя Валентина Анатольевна Сенько из Одинцова.

Женщины из 16 городских округов региона создали теплую и поддерживающую атмосферу. Организаторы отметили, что фестиваль стал площадкой для общения, вдохновения и обмена опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.