В Люберцах планируют построить воспитательно-образовательный комплекс в 2027 г

В поселке Октябрьский Люберец планируют построить воспитательно-образовательный комплекс в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, а также выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации воспитательно-образовательного комплекса в городском округе Люберцы», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, а также выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку немонтируемого оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «ВОК в составе СОШ на 1500 мест и ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Люберцы, р. п. Октябрьский».

Выполнение работ планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.