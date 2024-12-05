В Люберцах передали очередную партию гумгруза участникам СВО

Руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, член правления федерации футбола округа, руководитель комитета РФСО «Спартак» по футболу, совладелец компании «Мой Мяч» Дмитрий Кудинов передал очередную партию гуманитарной помощи участникам СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С наступлением холодов все больше получаю запросов на зимние вещи, тепловые пушки, генераторы. Делаем все возможное, чтобы помочь нашим воинам — участникам СВО», — рассказал Кудинов.

Также он поздравил всех причастных с Днем добровольца, который отмечается в России сегодня, 5 декабря.

«Я всегда считал и продолжаю так думать, что лишь от нас зависит, каким будет этот мир: мы создаем его сами. Наш благотворительный проект «Мячи детям» изначально появился в Люберцах, но постепенно расширил свою географию и вышел далеко за пределы Московского региона. Сейчас мы обеспечиваем спортивным инвентарем города Подмосковья, территории новых регионов РФ, Крым, Беларусь. Также наша футбольная школа активно поддерживает ветеранов спецоперации, подмосковных волонтеров, заслуженных спортсменов и тренеров, нуждающихся в помощи. Искренне поздравляю всех добровольцев с праздником!» — сказал Кудинов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.