В Люберцах открыли выставку о семьях погибших участников СВО

Выставка «Долг исполнен», посвященная женам и детям погибших участников специальной военной операции, открылась 5 марта в Картинной галерее МВК в Люберцах. В экспозиции представили 15 портретов семей героев. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция работает в Картинной галерее музейно-выставочного комплекса на улице Звуковая, дом 3. На выставке представлены 15 портретов жен и детей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Проект рассказывает о семьях, которые переживают утрату и продолжают воспитывать детей, сохраняя память о героях.

В церемонии открытия приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков, семьи погибших бойцов и ветераны боевых действий.

«Авторы назвали выставку признанием в любви и благодарности. И это действительно так. Мы низко кланяемся вам. Эта выставка — маленький шаг к тому, чтобы ваша боль была разделена, а ваша гордость — увидена всеми. Знайте, что мы всегда рядом», — отметил Владимир Волков.

Выставка будет работать до 1 апреля. Вход свободный. Посетить экспозицию можно ежедневно с 10:00 до 19:00. Возрастное ограничение — 0+.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.