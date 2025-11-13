В Люберцах обсудили планы благоустройства парка «Лесная опушка»

В парке «Лесная опушка» прошла встреча с жителями, посвященная благоустройству. На ней присутствовали представители администрации, дирекции парка и подрядной организации. Благоустройство проходит по губернаторской программе «Парки в лесу», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Жители рассказали о своих проблемах: слабое освещение на детской площадке. Их пожелания учли — пообещали увеличить мощность ламп и установить дополнительные фонари.

Во время осмотра территории особое внимание уделили будущему пункту проката, где планируют разместить зимний и летний инвентарь. Также показали строящуюся сцену для праздничных концертов.

Все работы должны завершиться до конца 2025 года. Такие встречи с жителями проводятся регулярно. У всех есть возможность оставить обращение по вопросам благоустройства парка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.