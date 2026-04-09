В Люберцах демонтируют около 1 500 рекламных конструкций

В городском округе Люберцы в 2026 году планируют демонтировать около 1,5 тыс. незаконных рекламных и информационных конструкций. С начала года уже выдано 391 предписание собственникам торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Люберцах продолжаются ежедневные мониторинги объектов потребительского рынка. Специалисты выявляют десятки незаконных рекламных и информационных конструкций. Если нарушения не устраняются в установленный срок, к собственникам и арендаторам торговых точек применяют административные меры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.