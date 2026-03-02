В Люберцах автомобиль ветерана СВО внесли в реестр парковки

Автомобиль ветерана СВО Артема Дорошенко из Люберец внесли в реестр инвалидов для бесплатной парковки. Разрешение действует в Московской области и Москве, решение приняли после обращения 27 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Исполняющая обязанности заместителя главы округа Юлия Арсентьева совместно с сотрудниками управления по работе с ветеранами СВО 27 февраля посетила семью уволенного участника спецоперации. Артем Дорошенко получил тяжелое ранение, вследствие которого ему установили I группу инвалидности. Во время встречи обсудили меры социальной поддержки и дальнейшую реабилитацию.

Ветеран обратился с просьбой помочь внести его автомобиль в реестр инвалидов для бесплатной парковки. Уже на следующий день вопрос был решен, и машина получила соответствующее разрешение, действующее на территории Подмосковья и столицы.

«Сегодня ветеран за рулем — он работает в сфере пассажирских перевозок и самостоятельно управляет автомобилем. Это яркий пример того, как сила духа и желание жить помогают вернуться к активной жизни, несмотря на самые сложные обстоятельства», — отметила Юлия Арсентьева.

В ближайшее время Артему предстоит протезирование нижних конечностей. Управление по работе с ветеранами СВО окажет ему необходимую помощь на этом этапе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.