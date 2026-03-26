В Люберцах 25 марта ветерану СВО передали ТВ-станцию с Алисой

В городском округе Люберцы 25 марта ветерану специальной военной операции Михаилу Матвиенко передали ТВ-станцию с голосовым помощником «Алиса». Технику приобрели по его просьбе в рамках адресной поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Государственной думы Лидия Антонова, председатель совета депутатов Петр Ульянов, исполняющая обязанности заместителя главы Юлия Арсентьева и заместитель начальника территориального управления Николай Самара навестили уволенного военнослужащего, инвалида I группы Михаила Матвиенко.

Визит стал продолжением недавней встречи, на которой ветеран обратился в администрацию с просьбой помочь в приобретении ТВ-станции с голосовым помощником.

«С помощью этого устройства можно слушать новости, смотреть фильмы и передачи, узнавать прогноз погоды, слушать аудиокниги. Для человека с ограниченными возможностями зрения это способ оставаться в курсе событий, не зависеть от посторонней помощи и чувствовать себя частью жизни», — отметила Юлия Арсентьева.

Функционал станции позволяет устанавливать напоминания о важных делах, будильник, а также при необходимости совершать звонки близким. В администрации подчеркнули, что для ветерана устройство станет помощником в повседневной жизни и средством связи с родными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.