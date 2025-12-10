В лицее № 26 Подольска открыли Стену героев ко Дню Героев Отечества

В лицее № 26 в Подольске 9 декабря открыли Стену героев с фотографиями участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В День Героев Отечества в лицее № 26 Подольска открыли тематическую Стену героев. На мемориальной стене разместили фотографии родственников-героев Великой Отечественной войны, которые собирали и оформляли сами лицеисты.

После церемонии открытия прошел праздничный концерт, на который пришли около 120 гостей. Юные артисты исполнили патриотические песни, представили театрализованный фрагмент, посвященный фронтовой жизни.

С напутственными словами к участникам мероприятия обратились выпускник лицея, представитель военной комендатуры Подольска младший сержант Игорь Чепелев и первый заместитель председателя совета депутатов Евгений Патрушев. Патрушев отметил, что Стена героев стала символом уважения к ветеранам и современным защитникам страны, а также помогает молодежи почувствовать связь с историей и ответственностью за будущее России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.