В летнем сезоне проекта «Время добра» поучаствовали более 4 тысяч москвичей

В летнем сезоне волонтерского проекта «Время добра» поучаствовали 4,1 тысячи жителей Москвы, в период с 29 июня по 7 июля для них провели более 30 мероприятий, сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

«Волонтерские акции и мастер-классы проходили во всех округах столицы. Горожане учились оказывать первую помощь, вязали пледы и шили подушки в виде сердец для пациентов больниц, создавали мозаичные картины и игрушки для подопечных благотворительных фондов, мастерили будки для животных из приютов», — рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В благотворительные организации города передадут более двух тысяч вещей и поделок. В рамках акции «Людям в помощь» жители Москвы приносили одежду, детские принадлежности, продукты и средства личной гигиены.

Участников различных активностей награждали специальными баллами, которые можно было обменять на полезные предметы, такие как музыкальная колонка, экосумка или футболка. В этом году волонтерский проект «Время сезонов» разбили на четыре части по временам года.

Узнать подробности можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».