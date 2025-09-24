В лесопожарные формирования Подмосковья поступила новая специализированная техника

В 2025 году на средства регионального бюджета приобретено 11 единиц специализированной техники, предназначенных для доставки к местам возгораний личного состава и оборудования, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, что позволяет оперативно отслеживать ее местоположение и быстро направлять к очагам возгорания для эффективного тушения.

Ежегодно автопарк лесопожарных формирований комитета лесного хозяйства обновляется противопожарной техникой и оборудованием. Обновление техники позволяет лесным огнеборцам Подмосковья повышать оперативность реагирования на возгорания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.