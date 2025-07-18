В лесопарке Котельников проводят санитарно-оздоровительные мероприятия

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В Томилинском лесопарке городского округа Котельники регулярно проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия. Для безопасности жителей, а также в рамках соблюдения пожарной безопасности всеми арендаторами Томилинского лесопарка уборка бытового мусора, неликвидной древесины, аварийных и сухостойных проводится ежедневно без выходных. В мероприятиях принимают участие волонтеры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бытовой мусор складывается в особо прочные 240-литровые мешки с последующим еженедельным вывозом и утилизацией. В штате подрядных организаций работают дворники, между которыми распределены обязанности и нарезка территории по выделам и кварталам лесопарка.

Помимо уборки от бытового мусора, в лесопарке проводится уборка аварийных и сухостойных деревьев, а также валежника вдоль основных троп, где гуляют посетители лесопарка.

Всего за 2-й квартал 2025 года в Томилинском лесопарке собрано и вывезено 140 кубических метров бытового мусора и валежника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.

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