В лесопарке Котельников пройдут мероприятия в рамках «Зимы в Подмосковье»

Для гостей и жителей городского округа Котельники Кузьминский лесопарк подготовил насыщенную программу мероприятий в рамках программы «Зима в Подмосковье». На неделе с 2 декабря по 8 декабря в лесопарке пройдут множество различных активностей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

3 декабря и 5 декабря в 10:00 состоятся занятия по скандинавской ходьбе, 4 декабря в 18:30 — бег и общая физическая подготовка, в 10:30 пройдет спортивное ориентирование, а 6 декабря в 10:30 жители и гости округа могут насладиться интерактивной музыкальной программой.

7 декабря, в субботу, в 9:00 в парке соберется беговое сообщество Всероссийского сообщества «5 верст» — это бесплатные пробежки по лесопарку в компании единомышленников. А после пробежек всех желающих ждут спортивные игры, викторины, чаепитие со сладостями и многое другое.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.