В лесничестве Сергиева Посада завершилась подготовка к посадке елей

В Хотьковском участковом лесничестве Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» завершилась важная и масштабная работа по подготовке почвы под посадку лесных культур на участке площадью 1 гектар, расположенном в окрестностях поселка Ново-Абрамцево. Это мероприятие является частью стратегии по восстановлению и поддержанию экосистемы региона, которую реализует комитет лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель данной инициативы — создание оптимальных условий для успешного роста и развития лесных культур. Это включает в себя не только улучшение приживаемости и сохранности саженцев, но и обеспечение их качественного роста. Специалисты лесничества понимают, что здоровый лес — это не только ресурс, но и экосистема, которая играет ключевую роль в поддержании биологического разнообразия, очищении воздуха и защите почвы.

На подготовленном участке были нарезаны борозды, которые располагаются в прямолинейных параллельных рядах с расстоянием между центрами борозд от 3 до 4 метров. Такой подход позволяет обеспечить равномерное распределение саженцев и оптимальное использование солнечного света, что способствует их здоровому развитию. В рамках выполнения государственного задания здесь планируется высадить 3600 саженцев ели, которые станут не только элементом лесного ландшафта, но и важной частью экосистемы, способствующей улучшению климата и поддержанию природного баланса.

Эти работы — это не просто посадка деревьев; это инвестиции в будущее. Они обеспечат новые зеленые легкие для нашего региона, создадут условия для обитания множества животных и растений и будут радовать жителей и гостей поселка своей красотой на протяжении многих лет. Важно помнить, что каждый посаженый саженец — это шаг к восстановлению природы и заботе о нашей планете.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.