В лесах Шатуры начали собирать грибы из-за аномально теплой погоды в январе

В зимний период, когда большинство людей предпочитают оставаться дома, местные грибники продолжают активные сборы даров леса. А своими успехами делятся в Telegram-канале Шатурского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

В этот период в Подмосковье погода намного теплее климатической нормы. Ранее шатуряне сообщали о набухших почках на деревьях, цветах и зеленой траве. А в лесах округа можно встретить разнообразные грибы, включая некоторые виды, которые обычно считаются сезонными.

Пользователи активно публикуют фотографии своих находок, обсуждая, какие грибы съедобные и как правильно их готовить.

Так, жительница округа Жанна собрала целую корзинку зимних опят.

«Грибы все еще радуют!» — подписала она фотографии.

Эксперты отмечают, что зимой в лесах могут встречаться морозоустойчивые грибные виды, такие как холодоустойчивые шляпочные грибы и зимние опята, которые способны расти даже под слоем снега. Однако, нужно быть внимательными и осторожными в своих поисках, так как есть и ядовитые виды, которые могут напоминать съедобные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.