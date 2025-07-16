В лесах Серпухова проводят санитарно-оздоровительные мероприятия

сегодня в 18:54

«Сотрудники филиала „Русский лес“ ГКУ МО „Мособллес“ Серпухова выполняют уборку неликвидной древесины в Занарском участковом лесничестве, вблизи пос. Оболенск, вдоль трассы А-108 и вблизи СНТ „Ветеран“ на площади 88,1 га. Работы выполнены на 40% от запланированной территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы предполагают сплошную или выборочную санитарную рубку, вывоз неликвидной древесины.

Главные задачи:

борьба с вредителями;

предотвращение распространения пожаров;

создание безопасных условий для отдыха жителей в лесу.

В июне, в рамках субботника «Чистый лес», от валежников и сухостоя также убрана площадь 1,5 га в квартале 75 Шатовского участкового лесничества.

Работа в данном направлении будет продолжена», — рассказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.