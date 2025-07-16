В лесах Серпухова проводят санитарно-оздоровительные мероприятия
Фото - © Пресс-служба городского округа Серпухов
«Сотрудники филиала „Русский лес“ ГКУ МО „Мособллес“ Серпухова выполняют уборку неликвидной древесины в Занарском участковом лесничестве, вблизи пос. Оболенск, вдоль трассы А-108 и вблизи СНТ „Ветеран“ на площади 88,1 га. Работы выполнены на 40% от запланированной территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Работы предполагают сплошную или выборочную санитарную рубку, вывоз неликвидной древесины.
Главные задачи:
- борьба с вредителями;
- предотвращение распространения пожаров;
- создание безопасных условий для отдыха жителей в лесу.
В июне, в рамках субботника «Чистый лес», от валежников и сухостоя также убрана площадь 1,5 га в квартале 75 Шатовского участкового лесничества.
Работа в данном направлении будет продолжена», — рассказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.