В лесах Подмосковья устранят последствия урагана Эдгар на более чем 450 га

Лесопатологи подмосковного комитета лесного хозяйства в каждом лесничестве обследуют леса для уточнения площадей поврежденных насаждений и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий после урагана Эдгар, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты лесничеств ежедневно ведут работу для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды. Ведь неразобранные поваленные деревья представляют собой источники повышенной пожарной опасности и возможные очаги для размножения лесных вредителей.

«Большая работа проводится во всех наших лесничествах. По предварительным данным, объем санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда составит более 450 га, из них сплошные санитарные рубки планируется провести — на 161 га, выборочные санитарные рубки — на 285,5 га, уборку неликвидной древесины — на 4 га», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Лес в Подмосковье принял на себя основной удар стихии. Больше всего досталось Егорьевскому лесничеству. Теперь на его территории предстоит провести санитарные рубки на площади более 300 га.

Помимо Егорьевского, наиболее пострадавшими от действий Эдгара, оказались Орехово-Зуевское и Виноградовское лесничества, на территории которых санитарно-оздоровительные мероприятия будут проведены на площади 64 и 25 га соответственно.

На тех лесных участках, где для устранения последствий урагана планируется провести сплошные санитарные рубки, после подготовки почвы под посадку посадят новый лес.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.