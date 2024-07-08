сегодня в 15:15

В лесах Подмосковья проводят работы по устранению последствий ветровала

В Орехово-Зуевском лесничестве ведется работа по уборке ветровальных деревьев после экстремальных погодных условий. Специалисты Яковлевского участкового лесничества, общественные инспекторы и члены Орехово-Зуевского общества охотников и рыболовов расчистили 4 км лесной дороги, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Сотрудники Анциферовского участкового лесничества убрали упавшие деревья с двух лесных дорог, позволяющих добраться к деревне Соболево и СНТ «Вертолет-1».

В Белавинском участковом лесничестве рядом с деревней Халтурино лесничие пришли на выручку местным жителям и расчистили проезд к роднику Николая Чудотворца по лесной дороге.

В Северном участковом лесничестве возобновлен проезд к СНТ «Ветчи».

В Абрамовском участковом лесничестве расчищен участок лесной дороги вблизи деревни Устьяново.

«Расчищать лесные дороги лесничие обязаны только для свободного проезда пожарной лесной техники. Специалисты лесного хозяйства часто приходят на помощь местным жителям очистить лесные дороги, которые являются основными для подъезда к населенным пунктам», — рассказала директор Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Светлана Турбасова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.