В лесах Подмосковья продолжаются сплошные санитарные рубки

«Сплошные санитарные рубки — санитарно-оздоровительное мероприятие, которое проводится, когда зараженные вредителями или сухостойные деревья составляют большинство на участке леса. На данный момент полностью выполнены санитарные рубки в Егорьевском лесничестве на площади 5,4 га и здесь ведутся заключительные работы по очистке лесосек. Продолжаются работы в Орехово-Зуевском лесничестве — тут выполнено 5 га из 9,8 га запланированных и в Сергиево-Посадском — 7,8 из 10,7 га», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с целью улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, борьбы с вредителями и болезнями леса, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов — огня, погодных условий, почвенно-климатических факторов.

Вид санитарно-оздоровительного мероприятия зависит от степени повреждения насаждения, его определяет инженер-лесопатолог. Это может быть уборка неликвидной древесины, выборочная или сплошная санитарная рубка. Особое внимание уделяется участкам, расположенным рядом с населенными пунктами, социально значимыми объектами, а также вдоль автомобильных дорог.

После проведения сплошных санитарных рубок на участках выполняются лесовосстановительные работы — высаживаются сеянцы молодых деревьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.