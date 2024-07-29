В лесах Подмосковья обнаружен краснокнижный ежовик

«Ежовик коралловидный — гриб, относящийся к семейству ежовиковых. Он получил свое название благодаря характерной форме, напоминающей кораллы. Этот гриб имеет белые или кремовые ответвления плодового тела, которые растут вертикально и могут достигать значительных размеров, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Встречается он в основном в лиственных и смешанных лесах, предпочитая влажные места и древесину, особенно старые пни и стволы деревьев. Гриб является сапрофитом и играет важную роль в разложении органических веществ и возвращении питательных веществ в экосистему».

В прошлом году ведомство сообщало о том, что популяция ежовика коралловидного в Подмосковье постепенно увеличивается, о чем свидетельствовали находки жителей и микологов. Министр сообщал, что находки данного вида за последние несколько лет наблюдений стали часты и повсеместны. Если в дальнейшем показатели численности гриба будут стабильными, возможно, его перенесут из основного списка Красной Книги Московской области в мониторинговый.

Ежовик коралловидный отнесен к 5 категории, как вид, восстанавливающийся в численности. Встретить данный вид в лесах региона можно с июля по сентябрь включительно. Ежовик коралловидный отмечался на территории Одинцова, Серпухова, Подольска, Егорьевска, Клина, Можайска, Красногорска, Сергиева Посада, Талдома и других муниципалитетов.

«Несмотря на свою съедобность и ценные кулинарные качества собирать ежовик коралловидный в нашем регионе запрещено, это чревато административным наказанием. Лучше полюбоваться его красотой со стороны и пойти собирать общераспространенные виды грибов, коих в наших лесах в достатке», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.