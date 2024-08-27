В лесах округа Шатура завершена уборка неликвидной древесины

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В текущем году в Шатурском филиале ГКУ МО «Мособллес» для проведения санитарно-оздоровительного мероприятия были определены лесные участки общей площадью 101,422 гектара. Самый крупный участок пришелся на Семеновское участковое лесничество, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Уборка неликвидной древесины выполнена на лесном участке вблизи деревни Новосельцево на площади 76 гектаров, что составляет более 74% от доведенного плана по госзаданию на 2024 год.

Под надзором лесной охраны Семеновского участкового лесничества подрядной организацией ГАУ МО «Центрлесхоз» осуществлены раскряжевка, сбор и укладка лежащих на земле частей стволов деревьев и кустарников в поленницы, и оставлены для естественного перегнивания на месте проведения работ.

Выполненное санитарно-оздоровительное мероприятие позволит улучшить санитарное и лесопатологическое состояния лесных насаждений, а также снизить угрозы распространения вредных организмов. Все работы выполнены в соответствии с требованиями государственного задания.

В Семеновском участковом лесничестве удалось очистить от неликвидной древесины 76 гектаров леса. Масштаб проделанной работы с благодарностью отметили жители деревни Новосельцево округа Шатура.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.