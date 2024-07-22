В лесах Наро-Фоминска убрали почти 30 баннеров, размещенных без разрешения

Лесничие Нарского и Веселевского участков вышли на поиски нелегальной рекламы. В районе села Зосимова Пустынь с деревьев убрали 11 баннеров, а рядом с Паново обнаружили и удалили 17 табличек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского округа.

С приходом дачного сезона дельцы нелегальной рекламы активизируют свою деятельность. В ходе последнего рейда лесничие сняли еще 28 объявлений с лесных насаждений.

«Мы все хотим, чтобы наши леса оставались чистыми и привлекательными, но, к сожалению, не все придерживаются правил лесного хозяйства. Напоминаем, что нарушение в области размещения рекламы на деревьях влечет за собой административные санкции», — отметили лесничие.

За размещение рекламы на деревьях без разрешения предусмотрена административная ответственность согласно статье 8.28 КоАП РФ. Максимальные размеры штрафов для физических лиц составляют 4 тыс. рублей, для должностных лиц — 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.