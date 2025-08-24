В Ленобласти за взятку в 2 млн рублей задержали экс-прокурора Алексея Демина

В Петербурге начато расследование в отношении бывшего прокурора Лодейнопольского района Ленинградской области Алексея Демина, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Дело также заведено против посредника, участвовавшего в передаче денег, об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу на официальном сайте .

Суд поддержал запрос следователей и отправил экс-прокурора под арест. Ему уже предъявлены официальные обвинения по ст. 290 ч. 6 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», а его предполагаемому сообщнику — по ст. 291.1 ч. 4 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере».

По данным следствия, бывший прокурор Лодейнопольского района был пойман с поличным во время получения денег в лесной зоне. Инцидент произошел 21 августа 2025 года. Представители ФСБ задержали прокурора сразу после того, как он принял от посредника пакет, содержащий 2 миллиона рублей с частично включенными в него поддельными купюрами. Позже в рабочем кабинете задержанного правоохранители провели обыск.

Согласно оперативной информации, деньги предназначались за помощь обвиняемому по уголовному делу, которое контролировала районная прокуратура. Взятка должна была обеспечить положительное решение вопроса на этапе судебного рассмотрения.

Момент задержания попал на видео, ролик опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как Демина скрутили сотрудники ФСБ, прижали к капоту автомобиля и попросили представиться. Экс-прокурор назвал свою должность и полные данные о себе — фамилию, имя, отчество.