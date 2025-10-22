В Ленинском прошел единый день открытых дверей для будущих абитуриентов

В колледже «Московия» Ленинского городского округа состоялся единый день открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей, организованный в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В ходе мероприятия участники смогли познакомиться с образовательными программами колледжа и перспективами трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году мы предлагаем широкий спектр специальностей как на бюджетной, так и на коммерческой основе. Особым приоритетом пользуется специальность «Правоохранительная деятельность», и сегодня на мероприятии присутствуют представители УМВД России по Ленинскому городскому округу. В следующем учебном году мы планируем набор на специальность «Сервис на транспорте», ориентированную на работу в аэропортах Домодедово и Внуково, а также по двум направлениям IT-технологий: «Интеллектуальное интегрирование систем» и «Информационные системы». Дополнительно предлагаются коммерческие программы обучения по направлениям «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» и «Операционная деятельность в логистике», — отметила заместитель заведующего структурным подразделением в городском округе Ленинский и Домодедово Ангелина Акмаева.

Главной особенностью мероприятия стали практические мастер-классы от действующих специалистов-работодателей различных отраслей. Будущие абитуриенты смогли на практике познакомиться с профессиями, начиная от тонкостей работы «Агента регистрации пассажирских авиаперевозок» до методов оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. Участники изучили экспертные технологии и методы расследования, а также освоили навыки изготовления бисквитной крошки для кондитерских изделий и познакомились с основами ремонта и обслуживания автомобилей.

«Такие мероприятия помогают детям понять, насколько им интересна та или иная профессия и насколько тяжелым или легким может быть труд», — отметил один из участников мероприятия.

В Ленинском городском округе подобные мероприятия проходят на постоянной основе и помогают молодым людям в выборе будущей профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.