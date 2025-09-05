В Ленинском продолжается демонтаж незаконных торговых объектов

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается плановая работа по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева. В начале осени был произведен добровольный демонтаж собственником шиномонтажа в городе Видное, расположенного на улице Донбасская у дома 73В. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«После выявления незаконно размещенного объекта мы направили собственнику официальное уведомление с требованием устранить нарушение в установленный срок. Владелец признал нарушение и предложил самостоятельно демонтировать объект в течение 10 дней», — пояснил начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Андрей Асеев.

Уточняется, что земельный участок, на котором располагался объект, ранее находился в частной собственности. Администрация округа обратилась в Видновский городской суд с иском об исключении сведений о границах участка из ЕГРН. Суд удовлетворил требования администрации, после чего Росреестр исполнил решение суда. В настоящее время участок относится к неразграниченной государственной собственности, а размещенные на нем объекты признаны незаконными.

Всего на 2025 год в Ленинском округе запланирован демонтаж 112 незаконных торговых объектов. На сегодняшний день уже устранено 76 нарушений. Параллельно формируется перечень объектов для демонтажа в 2026 году, в который уже включены около 20 незаконно размещенных павильонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.