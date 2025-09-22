В Ленинском округе высадили более 2,5 тыс деревьев и кустарников

В минувшие выходные в Ленинском городском округе прошла масштабная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», в рамках которой были высажены более 2500 крупномерных деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Выражаю благодарность всем жителям и участникам, кто внес свой вклад в озеленение нашего округа. Совместная работа продемонстрировала, как многого можно достичь, объединившись ради достижения общей цели — сохранения природы и создания комфортной городской среды. Посаженные деревья и кустарники станут украшением наших районов и будут радовать будущие поколения», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Экологическая акция проводилась на 8 различных площадках муниципалитета. В частности, на территории образовательного центра «Успех» было посажено 40 кустарников лапчатки розовой и 16 саженцев голубой ели. На Аллее Славы центрального мемориального комплекса были посажены сосны, ели, березы и 19 кленов остролистных «РОЯЛ РЕД». В Бутовской школе № 1, расположенной в жилом комплексе «Южная Битца», были высажены сосны. На территории новой школы в ЖК «Римский квартал» посадили 20 сосен обыкновенных. Жители ЖК «Зеленые аллеи» активно поддержали экологическую инициативу, высадив 130 сосен обыкновенных. На улице Лемешко в Видном посадили 30 кустарников ивы. В Измайлово высадили 600 кустов кизильника, а также по 10 молодых сосен, кленов и лип.

В экологической акции приняли участие представители администрации муниципалитета, духовенства, руководители профильных служб, ветераны, активисты «Волонтеров Подмосковья», «Движения Первых», «Единой России», предприниматели, а также неравнодушные жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.