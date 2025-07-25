В Ленинском округе в лагере провели военно-патриотический марафон

В Ленинском округе, на базе пришкольного лагеря «Подсолнух» при Бутовской школе №2, состоялся трехдневный военно-патриотический марафон. Мероприятие привлекло ребят, заинтересованных в изучении вопросов служения своей стране. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Каждый день был насыщен новыми знаниями и увлекательными испытаниями, что сделало участие в марафоне незабываемым опытом для всех участников. Ребята не только получили ценные навыки, но и завели новых друзей, разделяющих их интересы и ценности. «Движение Первых» продолжает вдохновлять молодежь на активные действия во имя своего Отечества. Мы гордимся тем, что наши юнармейцы и обучающиеся стали частью этого замечательного события и надеемся, что полученные знания и навыки помогут им в будущем», - приводятся в сообщении слова председателя местного отделения «Движение Первых» Ленинского округа Ксении Жуковой.

Сообщается, что в течение трех дней школьники участвовали в различных мероприятиях, организованных юнармейцами и активистами направления «Служи Отечеству». Программа включала в себя интерактивные занятия о важности военно-патриотического воспитания, обучающие мастер-классы по основам военной подготовки и оказанию первой помощи, спортивные состязания, направленные на укрепление командного духа и физической формы, а также творческие конкурсы, направленные на развитие креативности и патриотического самосознания.

Мероприятие было организовано в рамках всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», - сказал он.