В Ленинском округе строят школу с классами-трансформерами и парком с сенсорными лабиринтами

Строительная готовность школы в деревне Сапроново Ленинского городского округа превысила 67% — фиксируют инспекторы Главгосстройнадзора по итогам проведенного профвизита. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1675 учеников — преимущественно из строящегося ЖК «Первый квартал», с двумя домами которого здание соединит пешеходный мост. Для ребят из Видного специально обустроят безопасный маршрут до школы.

Здание учебного заведения площадью 27 тыс. кв. м станет одним из самых нестандартных в области. Во-первых, из-за особенностей рельефа корпус будет разноэтажным с односкатной прозрачной крышей. Во-вторых, все помещения — многофункциональны, включая атриум с амфитеатром на 600 мест. В-третьих, здесь предусмотрены классы-трансформеры для среднего и старшего звена.

Кроме того, в школе предусмотрено два спортзала, несколько мастерских, современные лаборантские, кабинеты химии, физики, ИЗО, биологии и домоводства.

Школьная территория станет площадкой для самостоятельных наблюдений, развития и спорта. Здесь заложат экспериментальный огород и плодовый сад с тактильными камнями, кормушками и домиками для птиц и «отелями» для насекомых; обустроят большой стадион. В планах по благоустройству — создание парка с сенсорным лабиринтом, эко-тропами, тарзанкой и игровыми зонами.

Завершат строительство объекта в начале 2026 года. Ожидается, что уже в будущем учебном году юные жители Видного смогут начать обучение в нестандартной школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

