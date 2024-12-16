В Ленинском округе сотрудники полиции провели беседу со школьниками

В рамках профориентационной акции сотрудники Управление министерства внутренних дел России по Ленинскому городскому округу провели беседу с учениками одной из общеобразовательных школ округа. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа.

Полицейские проинформировали школьников о возможности бесплатного обучения в Московской университете министерства внутренних дел России им. В. Я. Кикотя, а также о социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам полиции и курсантам ведомственных вузов.

Особое внимание сотрудники МВД уделили вопросам профессиональной этики и значению службы в органах правопорядка. Они подчеркнули важность честности, ответственности и готовности к помощи людям, которые являются основополагающими качествами настоящего полицейского. Учащиеся задавали множество вопросов, интересуясь, какие возможности открываются перед ними после окончания учебы и как можно продвигаться по служебной лестнице.

Кроме того, представители МВД рассказали о современных аспектах работы полиции, включая использование новых технологий и методов работы с населением. Они отметили значимость взаимодействия с молодежью и важность создания доверительных отношений между полицией и гражданами.

В завершение беседы ребята получили информационные буклеты, в которых были указаны основные направления службы в МВД, требования к кандидатам и полезные ссылки для подачи заявлений. Эта встреча стала хорошим стимулом для многих школьников задуматься о будущей профессии и возможных карьерных перспективах в органах внутренних дел. Таким образом, профориентационная акция помогла расширить горизонты молодежи и подготовить их к осознанному выбору пути в жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.