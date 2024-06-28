В Ленинском округе состоялся фестиваль «Троица»

Троица — это радость лета, нежная зелень берез и аромат свежескошенной травы. А еще Троица — это фестиваль, который с недавних пор стал традицией в Ленинском городском округе. 23 июня в День Святой Пятидесятницы в поселке Володарского, на стадионе «Носороги», прошел ежегодный музыкальный фестиваль «Троица», гостям которого исполнители дарили тепло своих лучших песен. Православный фестиваль четвертый год подряд проводится общиной Никольского храма поселка Володарского. Его организатор — настоятель храма протоиерей Сергий Свалов.

«Сегодня мы празднуем удивительное событие во всем христианском мире — в этот день родилась Церковь, Святой Дух сошел на апостолов. Поэтому сегодня мы читаем особые молитвы, которые звучат только в этот праздник. В них мы просим, чтобы Дух Святой сошел на всех христиан, ныне живущих. Это благодать, которой всем нам, живущим в суете, сейчас так не хватает», — приводятся в сообщении слова Свалова.

В этом году фестиваль впервые вышел на открытую сцену — до этого он проводился на территории Никольского храма. Новый формат позволил собрать больше зрителей. Открыла праздник московская группа «Кукушкин баритон», исполняющая музыку в стиле инди-рок, с элементами кантри и джаза. Постоянный участник фестиваля «Троица» — группа «Мои волны», давно снискавшая популярность и любовь поклонников как в Ленинском городском округе, так и за его пределами. Впервые выступила на фестивале группа «Зеркало», познакомившая зрителей со своим творчеством в стиле мелодический рок, а также постоянные участники православных фестивалей группа «Талгат Family» и Елена Катаева.

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