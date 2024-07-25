В Ленинском округе штрафы за перевозку строймусора составили 7,8 млн руб в июле

Контроль за перемещением отходов строительства, сноса и грунтов, осуществляется круглый год, ведь нарушители «не дремлют». В этом месяце в Московской области камеры зафиксировали 99 нарушителей, занимающихся незаконными перевозками. Общая сумма наложенных штрафов составила более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Система видеонаблюдения работает круглосуточно, позволяя выявлять нарушителей как днем, так и ночью. Штрафы формируются автоматически, что делает процесс более оперативным для недобросовестных водителей.

Наибольшее количество штрафов было выписано водителям из Балашихи, зафиксированным на трассах М-4 «Дон», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», а также на участке дороги «М-5 «Урал» — п. Володарского — Каширское шоссе».

Инспекторы министерства напоминают водителям, что проще и выгоднее оформить талон на перевозку отходов на региональном портале государственных услуг. Для этого необходимо указать личные данные, а также информацию о происхождении и объемах отходов сноса, грунта и строительных материалов.

Заполнение анкеты займет не более 10 минут и поможет избежать крупных штрафов, которые могут достигать 250 тыс. рублей.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.