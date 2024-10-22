В Ленинском округе шесть семей будут жить в новых квартирах

Торжественное вручение ключей от муниципальных квартир гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоялось в здании администрации. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно с заместителем Председателя Мособлдумы Александром Наумовым шести семьям передали ключи, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Сегодня очень большое событие, потому что ключи от жилья, в котором дальше будут жить и продолжать строить свою семью, это, наверное, самое главное для человека. Для нас это тоже очень важно, особенно в Год семьи. По всей стране сейчас вручаются сертификаты на жилье детям-сиротам. Ленинский округ, по-настоящему, работает для своих жителей и заботиться о них. Я думаю, что эта работа также будет продолжаться и ключи будут получать все те, кто в этом нуждается», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя Мособлдумы Александра Наумова.

Данная программа в Ленинском городском округе реализуется с 2016 года. На сегодняшний момент в очереди состоит 162 семьи очередников. За 8,5 лет количество очередников, нуждающихся в жилье, проживающих на территории муниципалитета сократилась на 380 семей очередников, что составляет 70 процентов. В списках жителей Ленинского городского округа, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 1 января 2016 состояли 542 семьи очередников.

«Действительно, это, наверное, одна из самых сильных эмоций, возможно даже за последние годы. Мы до последнего не верили, что это может случиться и мы сможем получить ключи от квартиры. От всей семьи говорим огромное спасибо всем. В новой квартире мы будем жить всей своей большой семьей», — сообщает семья очередников, получивших квартиру в Ленинском городском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.