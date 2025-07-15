В Ленинском округе раздали воду водителям и пассажирам в период аномальной жары

В период аномальной жары сотрудники Госавтоинспекции совместно с Общественной палатой Ленинского городского округа провели традиционный рейд «Остановись и охладись». Мероприятие направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и оказание поддержки водителям и пассажирам в условиях высоких температур. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Данная акция для сотрудников Госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу стала уже традицией. В жаркую погоду, в том числе и сегодня, мы совместно с представителями Общественной палаты обеспечиваем водителей водой. Важно поддерживать их в таких условиях. Особенно уязвимы в жару дети, пожилые люди и водители большегрузного транспорта. Данная инициатива способствует снижению риска ДТП, помогая водителям чувствовать себя более комфортно и сохранять концентрацию», — сказала инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Ленинскому округу Ольга Аверенкова.

В рамках акции на оживленном участке дороги возле Расторгуевского туннеля водителям и пассажирам раздавали охлажденную воду объемом 0,5 литра. За время проведения мероприятия было роздано около 230 бутылок воды, приобретенных благодаря поддержке местных предпринимателей. Сотрудники ГИБДД также напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и других правил дорожного движения, особенно в условиях повышенной температуры.

«Такие акции действительно необходимы. Бутылка холодной воды может оказаться очень кстати, когда ее нет под рукой. Я уверен, что любой водитель оценил такой жест поддержки», — добавил член Общественной палаты Ленинского округа, представитель общественного совета при УМВД Ленинского городского округа Вячеслав Краснонос.

Акция «Остановись и охладись» получила положительные отзывы от водителей и пассажиров, которые выражали благодарность сотрудникам Госавтоинспекции и Общественной палате за проявленную заботу. Подобные акции проводятся регулярно в жаркий период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.