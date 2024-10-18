В Ленинском округе прошло открытие обновленного сквера

В Ленинском городском округе состоялось долгожданное открытие обновленного сквера «80-летия Ленинского района». Данный объект находится в исторической части города Видное рядом с центральным зданием МФЦ, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Наши архитекторы сделали этот проект по-настоящему уникальным. Они успешно соединили пространство для игр и деловую зону. Здесь также размещены фотографии лауреатов, что имеет большое значение для нашего округа. Убрали забор, ранее разделявший сквер и здание МФЦ, что позволило создать среду без барьеров», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали, что площадь сквера составляет 0,4 гектара. В 2023 году данная территория победила в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», благодаря жителям округа. На благоустроенной территории есть зона для отдыха, прогулочные дорожки и игровая просторная площадка для детей.

Ранее сообщалось, что на фотографиях лауреатов Ленинского городского округа нанесены QR-коды, перейдя по которым можно будет узнать о заслугах каждого из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.